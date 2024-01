Lehramtsstudentin erzählt von ihrem Leben in Brandenburg

Fast jeder kommt mal an der Tanke vorbei. Zwei rbb|24-Reporter sprechen Leute an der Zapfsäule in Brandenburg an und fragen, was sie umtreibt. Heute: eine Lehramtsstudentin, die ihr Dorf dafür liebt, dass sie jeden kennt.Ich wohne ein Dorf weiter, in Dabergotz. Jetzt fahre ich nach Berlin zu einer Freundin, weil wir heute Abend auf so eine Schlager-Party gehen. Die haben wir im Internet gefunden und gedacht: Das machen wir heute mal mit.. Ja, ich habe gerade jemanden kennengelernt.

Und sonst? Die Uni. Bald fängt die Prüfungsphase wieder an und dann muss ich mich da wieder ransetzen, aber gerade habe ich noch ein bisschen frei., weil ich auf einer Privat-Uni bin. Ich muss 450 Euro Studiengebühren pro Monat bezahlen. Ich lebe halt noch bei meinen Eltern, das ist ganz gut. Die unterstützen mich viel. Die hohennerven mich allerdings schon. Ich habe in den letzten Monaten auch zwei, drei Monate in den Semesterferien einer Tankstelle in Alt-Ruppin gearbeitet. Das Gespräch scheint der 20-Jährigen zunächst etwas unangenehm zu sei





