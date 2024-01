Lego Harry Potter Sets: Wo ihr sie noch bekommt, bevor es teuer wird!

Vom Zaubereiministerium bis zum Ligusterweg verlassen uns auch dieses Jahr allerhand Lego Harry Potter Sets. Wir zeigen euch, wo ihr die Sets noch bekommt, bevor es teuer wird! Alte Klassiker wie der Ligusterweg oder die putzige Hedwig werden uns dieses Jahr leider verlassen. Einige auf dieser Seite eingebaute Links sind Affiliate-Links. Beim Kauf über diese Links erhält GamePro je nach Anbieter eine kleine Provision ohne Auswirkung auf den Preis.

Früher oder später erreicht jedes Lego-Set sein 'End-of-Life' (kurz: EOL), was bedeutet, dass es aus der Produktion genommen wird. Im Jahr 2023 betraf dies natürlich auch einige Lego Harry Potter Sets. Zum Glück könnt ihr viele dieser eingestellten Modelle noch einmal Last Minute erwerben, bevor sie auf dem Gebrauchtmarkt erheblich teurer werden. Einige der jährlichen Auslaufmodelle können später auf dem Gebrauchtmarkt beträchtlich teurer werden. Deshalb teilen wir zum Schluss unsere Empfehlungen, welche Sets ihr euch sichern solltet, um sie später nicht zu überteuerten Preisen kaufen zu müssen





GamePro_de » / 🏆 121. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Lego Star Wars im Schlussverkauf: Die letzte Chance den Traum von (bezahlbaren) Star Wars Sets zu erfüllen.Jedes Lego Set erreicht irgendwann mal sein Lebensende, so auch diese Star Wars Sets. Das ist eure Chance die Sets nochmal richtig günstig...

Herkunft: GameStar_de - 🏆 118. / 51 Weiterlesen »

Weihnachtsfilme für die FeiertageTolle Geschenke und leckeres Essen in guter Gesellschaft - und natürlich, die freien Tage vor dem Fernseher zu verbringen und Weihnachtsfilme zu gucken. Dabei müssen diese gar nicht mal klassisch weihnachtlich sein. Von Familienidylle vorm Weihnachtsbaum kann in der "Stirb langsam"-Filmreihe schließlich nicht die Rede sein. Und doch sind die Actionfilme mit Bruce Willis - auch wenn der Hollywood-Star das nicht so sieht - für viele zu einer Tradition geworden. Ähnlich steht es um die "Harry Potter"-Filme, genauer: um den ersten Teil, den sich viele Menschen unterschiedlichen Alters um Weihnachten herum nicht entgehen lassen können. Überhaupt scheinen Fantasy-Filme in dieser Zeit hoch im Kurs zu stehen. So lösen neben "Die Chroniken von Narnia" auch die "Gremlins - Kleine Monster" festliche Gefühle aus. Wer es dann doch lieber etwas traditioneller mag, hier sind die erfolgreichsten Weihnachtsfilme aller Zeiten, angefangen mit "Santa Clause - Eine schöne Bescherung" auf Platz 10.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Israel: Palästinenser werden Gazastreifen "in Zukunft regieren"Nach Einschätzung Israels kann nur militärischer Druck eine Freilassung der Geiseln sicherstellen. Der intensive Militäreinsatz im südlichen Gazastreifen nähere sich zwar seinem Ende, sagt Verteidigungsminister Joaw Gallant. Die radikal-islamische Hamas werde ohne anhaltenden Druck aber nicht bereit sein, weitere israelische Geiseln freizulassen. Das Ende des Krieges werde von Diplomatie begleitet werden müssen. Die Leitung des Gazastreifens sollte dann den Palästinensern überlassen werden.

Herkunft: BR24 - 🏆 5. / 84 Weiterlesen »

Trendfarbe 2024: So stylt ihr die Pantone-Farbe des Jahres schnell und günstigDie neue Trendfarbe für 2024 ist bekannt und wir verraten euch, wie ihr die schon günstig stylen könnt, noch bevor die Designerteile auf dem Markt sind.

Herkunft: RTL_com - 🏆 101. / 51 Weiterlesen »

Krypto News: +642% in einem Monat, doch jetzt geht's abwärts! BONK – Top-Trader warnt: Der Meme-Coin auf Solana crasht bald 50%Ein Top-Trader sieht Bonk Coin (BONK) bald 50% abstürzen. Hört der Meme-Coin-Bullenmarkt auf, bevor er richtig angefangen hat?

Herkunft: de_cryptonews - 🏆 65. / 61 Weiterlesen »

Silvester-Make-up: Diese 6 besonderen Looks passen zu jedem Outfit und StilFür alle, die noch auf der Suche nach etwas Inspiration oder den aktuellen Make-up-Trends sind, haben wir sechs Looks für den letzten, großen Abend des Jahres herausgesucht. Von ausgefallen bis klassisch und dezent werde Sie hier garantiert fündig, wenn auch Sie sich fragen: Wie schminkt man sich zu Silvester?

Herkunft: VOGUE_Germany - 🏆 122. / 50 Weiterlesen »