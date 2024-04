Legalisierung von Cannabis in Deutschland

Die Legalisierung von Cannabis ist zum 1. April in Kraft getreten. Der Bundesrat billigtedas bis zuletzt umstrittene Cannabis-Gesetz. Mit dem Gesetz der Ampel-Koalition sind der Konsum sowie in begrenzter Menge Besitz und Anbau der Droge für Erwachsene erlaubt. Über die weitreichende Zäsur in der Drogenpolitik wurde bis zuletzt kontrovers diskutiert. Erlaubt ist für Erwachsene ab 18 Jahren grundsätzlich der Besitz von bis zu 25 Gramm Cannabis zum Eigenkonsum.

In der eigenen Wohnung sollen drei lebende Cannabispflanzen legal sein und bis zu 50 Gramm Cannabis zum Eigenkonsum. Kiffen im öffentlichen Raum soll unter anderem in Schulen, Sportstätten und in Sichtweite davon verboten werden - konkret in 100 Metern Luftlinie um den Eingangsbereich

