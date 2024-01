Leere Tische: Rückkehr zur höheren Mehrwertsteuer trifft Gastronomie

Dreieinhalb Jahre lang mussten Restaurants und Cafés nur sieben Prozent Mehrwertsteuer auf alles, was getrunken und gegessen wird, an den Staat abführen. Jetzt steigt die Mehrwertsteuer wieder auf 19 Prozent. 12 Prozent mehr – das trifft die Gastronomen, aber wahrscheinlich auch viele Gäste. Die Politik verspricht sich durch die Rückkehr zum alten Mehrwertsteuersatz Einnahmen in Milliardenhöhe.

Bund und Länder haben durch die vorübergehende Senkung auf sieben Prozent 3,6 Milliarden Euro pro Jahr weniger eingenommen, schätzen sie. Die Ampelparteien hätten die Gastronomiebetriebe gerne noch ein wenig länger entlastet. Sie hatten sich bereits darauf verständigt, die Mehrwertsteuer auf Speisen und Getränken in Restaurants noch ein weiteres Jahr bei sieben Prozent zu belasse





DLFNachrichten » / 🏆 96. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

EUR/USD: Deutsche Inflation sinkt auf 3,2 ProzentDie deutsche Verbraucherpreisteuerung ist im November auf 3,2 Prozent gesunken. Dies ist der geringste Preisanstieg seit Juni 2021.

Herkunft: - 🏆 87. / 53 Weiterlesen »

ARK Innovation ETF mit starkem Jahr und Rekord im NovemberNach einer negativen Gesamtrendite von minus 23,4 Prozent im Jahr 2021 und minus 67 Prozent im Jahr 2022 kann der ARK Innovation ETF (ARKK) das Jahr 2023 aller Wahrscheinlichkeit nach wieder mit einem satten Plus abschließen.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »

Preisbremsen für Strom und Gas laufen zum Jahresende ausZum Jahresende laufen die Preisbremsen für Strom und Gas aus, die ab einer bestimmten Höhe den Preis für einen Großteil des Verbrauchs deckeln. CO2-Abgabe, Netzentgelte und Mehrwertsteuer werden ebenfalls erhöht bzw. abgeschafft.

Herkunft: swr3 - 🏆 62. / 61 Weiterlesen »

BASF-Aktie könnte Aufwärtstrend startenDie BASF-Aktie könnte einen Aufwärtstrend starten und dabei eine 30-Prozent-Rallye lostreten. Der Konzern plant einen Umbau, um die Rentabilität zu steigern.

Herkunft: boerseonline - 🏆 79. / 55 Weiterlesen »

Begegnungscafé in Volkach unterstützt ukrainische EinwandererEin großer, heller Raum im Pfarrheim Volkach. Die Tische stehen in U-Form. An einer Wand ein Buffet: Kaffee, selbstgebackener Kuchen. An den Tischen sitzen ältere Menschen aus Volkach, vier Männer spielen Karten. Mit dabei sind aber auch Menschen aus der Ukraine, die jetzt hier wohnen. Menschen wie Olha. Sie kam letztes Jahr im April nach Deutschland.Olha kam mit ihren beiden Kindern und ihrer Mutter nach Volkach. Ihre Tochter geht schon in die Krippe, erzählt sie, ihre Mutter arbeitet in einem Volkacher Restaurant und sie und ihr Sohn besuchen Integrationskurse. Das Interview mit BR24 macht Olha auf Deutsch. Hinter dem Begegnungscafé steckt der Helferkreis Volkach. Seit Olha nach Volkach gekommen ist, unterstützt sie auch der Helferkreis. "Sie helfen uns beim Wohnung suchen zum Beispiel, mit der Kleidung, erklären viele Dokumente und Papiere" und helfen dann auch die Papiere auszufüllen

Herkunft: BR24 - 🏆 5. / 84 Weiterlesen »

Militärhilfen für die Ukraine gehen stark zurückDie westliche Militärhilfe für die Ukraine sinkt deutlich: Die neu zugesagte Hilfe ging zwischen August und Oktober 2023 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um knapp 90 Prozent zurück. Die Ukraine sei zunehmend von einigen wenigen Kerngebern abhängig, zu denen etwa Deutschland, die USA oder die nordischen Länder zählten. Doch wird um die Unterstützung für die Ukraine gerungen.

Herkunft: ZDF - 🏆 57. / 62 Weiterlesen »