Lebensgefährte berichtet vom Verschwinden von Alexandra R.

Am 9. Dezember 2022 verschwand Alexandra R. spurlos. Ihr Lebensgefährte berichtet vor Gericht vom "schlimmsten Tag" seines Lebens.

Vor dem Landgericht Nürnberg-Fürth berichtet er von fragwürdigen Immobiliengeschäften und schwierigen privaten Verhältnissen. Er und R. lernten sich selbst Ende 2017/Anfang 2018 über Immobiliengeschäfte kennen. "Dafür bin ich sehr dankbar", erklärt der ehemalige Mathelehrer. Seit dem Verschwinden "seiner Alex", wie er sie nennt, sei er krankgeschrieben. Zuletzt hatte er eine Anstellung als Lehrer in Langenzenn, im Kreis Fürth.

Daraufhin hätten sie viel Zeit miteinander verbracht, sich intensiver kennengelernt - und auch was er für R. empfand, änderte sich fortan schnell. "Ich habe in dieser Zeit unfassbare Gefühle für Alex entwickelt." Immer wieder betont er vor Gericht, welch lieber Mensch die 39-Jährige sei - und zugleich die "liebevollste Mutter, die sich ein Kind wünschen kann. Anna* war ihr Heiligtum, ihr ein und alles".

Seit diesem Tag leide der ehemalige Mathelehrer zum Teil unter Panikattacken, habe Angstzustände. Die Pflegetochter schreie immer noch nach ihrer Mama, sagt der 39-Jährige vor Gericht - "sie ist total auf die Alex fixiert". Sie lebe zurzeit bei ihm und seinen Eltern. "Das ist das letzte was ich für die Alex noch tun kann, mich um ihr Kind zu kümmern. Weil das ist ihr Kind", betont er.

Alexandra R. Verschwinden Mordprozess Lebensgefährte Immobiliengeschäfte

