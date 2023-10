Lebensfreundliche Vergangenheit? – Auf Venus gab es einst wohl Plattentektonik

Nach der Entstehung der Venus muss es auf dem Planeten mindestens eine Milliarde Jahre lang eine Plattentektonik gegeben haben, wie jene auf der Erde. Das hat ein Forschungsteam aus den USA anhand der heutigen Zusammensetzung der Atmosphäre des zweiten Planeten unseres Sonnensystems ermittelt. Ist der Planet inzwischen ein extrem heißes Ödland, habe er unserer Erde damit einmal viel stärker geähnelt, meint das Forschungsteam.

Während sich der Prozess auf der Erde im Verlauf der Jahrmilliarden aber verstetigt und chemische Reaktionen befördert hat, die die Oberflächentemperaturen in einer für die Entstehung von Leben hilfreichen Art stabilisierte, ist die Entwicklung auf der Venus anders verlaufen. Aus irgendeinem Grund wurde die Plattentektonik auf dem Planeten gestoppt und es bildeten sich jene extrem unwirklichen Verhältnisse, wie wir sie heute kennen.

Das ursprüngliche Ziel ihrer Forschungsarbeit hat das Team um den Planetologien Matthew Weller von der Brown University offenbar erreicht: Man habe gezeigt, dass Atmosphären viel bessere Möglichkeiten bieten als die Planetenoberflächen, die extreme Frühgeschichte von Planeten zu erforschen. Gleichzeitig passt derzu einem neuen Fokus auf der Plattentektonik in der Planetenforschung. headtopics.com

