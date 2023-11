Lebendige Tauben gerupft, geköpft und verspeist

Sie sprach von „grausamen Übergriffen auf Tauben und Taubenküken“ – und kritisiert die Staatsanwaltschaft. Es sei für sie nicht nachvollziehbar, dass die Behörde ein Strafverfahren eingestellt habe, teilte Herrmann am Mittwoch mit.

„Der Anblick der Tierquälereien und liegen gelassener Kadaver sind als Störung der öffentlichen Ordnung nicht länger hinzunehmen“, so Herrmann. Sie forderte ein entschlossenes Vorgehen der zuständigen Behörden. Die Praktik verstoße gegen das deutsche und europäische Tierschutzrecht.sieht zunächst keine Möglichkeit in den von der Tierschutzbeauftragten geschilderten Fällen tätig zu werden.

Zwei andere Vorfälle sind der Staatsanwaltschaft bekannt. Sie könnten im Zusammenhang mit den genannten Vorgängen stehen. Weitere Verfahren seien zunächst nicht feststellbar, teilte ein Behördensprecher auf Anfrage mit.► In einem Fall sei gegen einen namentlich bekannten Mann ermittelt worden wegen des Verzehrs von Taubeneiern.

► In einem weiteren Fall ging es laut Staatsanwaltschaft um einen unbekannten Mann, der eine Taube gezielt zum Zwecke des Verzehrs getötet haben sollte. „Dieses Verfahren wurde eingestellt, da ein Tatverdächtiger nicht ermittelt wurde“, so der Sprecher. Zudem setze eine strafbare Handlung entweder eine Quälerei oder eine Tötung ohne vernünftigen Grund. In dem Fall sei das Tier aber zum anschließenden Verzehr getötet worden.

