Leasingfirmen setzen auf schnelle Gewinne und bremsen Elektrifizierung

Die Umweltorganisation Transport & Environment (T&E) kritisiert, dass Leasingfirmen auf schnelle Gewinne setzten, aber bei der Elektrifizierung bremsen würden. Die größten europäischen Leasingfirmen hätten zwischen 2018 und 2022 ihre Gewinne um 59 Prozent gesteigert, obwohl ihre Flotte nur um 5 Prozent gewachsen sei.

Zu diesem Ergebnis kommt ein neuer Bericht des Forschungsinstituts Profundo, das im Auftrag von T&E die Gewinnentwicklung der sieben größten europäischen Leasingfirmen ALD | LeasePlan, Alphabet/BMW Financial Services, Arval, Leasys, Mercedes-Benz Mobility/Athlon, Mobilize Financial Services und Volkswagen Financial Services untersucht hat. Laut Profunde nahmen die Firmen 2022 insgesamt 15,7 Milliarden Euro ein. Die hieraus resultierende finanzielle Stärke würde es den Leasingfirmen erlauben, ihre Strategie zu ändern und Vorreiter beim Übergang zu Elektroautos im EU-Markt zu werden, so die Umweltorganisation. T&E-Untersuchungen hätten allerdings gezeigt, dass der Leasing-Sektor bei der Elektrifizierung des Marktes keine Vorreiterrolle einnimm





