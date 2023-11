Le Mans-Siegertrio im Hybrid-Porsche

«Im Vordergrund steht für uns die Weiterentwicklung der Hybridtechnologie und die gezielte Verbrauchsoptimierung unter Rennbedingungen. Dennoch bin ich sehr gespannt, wie wir uns im Vergleich zu GT2-Autos schlagen», sagt Timo Bernhard. «Nirgendwo ist die Konkurrenz im GT-Segment größer als hier in den USA», ergänzt Dumas.

Welches Team den Einsatz des Porsche 911 GT3 R Hybrid in Road Atlanta durchführen wird, gab Porsche noch nicht bekannt. Insider gehen davon aus das Porsche Flying Lizard mit der vor-Ort-Betreuung des Hybrid-Renners beauftragt.​Der Ausschluss von Lewis Hamilton (Mercedes) und Charles Leclerc (Ferrari) nach dem USA-GP hat viel Unmut erzeugt. Die FIA hatte keine andere Wahl als die Disqualifikation, aber es muss sich etwas ändern.

