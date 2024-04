LCR Honda-Pilot Takaaki Nakagami nimmt den großen Preis von Argentinien auf dem 4,8 Kilometer langen Autódromo Termas de Río Hondo in Argentinien vom neunten Startplatz aus in Angriff. Takaaki Nakagami setzte sich in Q1 gegen alle Konkurrenten durch und landete im entscheidenden zweiten Qualifying zum Großen Preis von Argentinien in Termas de Río Hondo auf dem neunten Startplatz.

Der LCR Honda Idemitsu-Pilot hatte dabei 0,734 Sekunden Rückstand auf die Bestzeit von Weltmeister Marc Marquez (Honda). «Insgesamt bin ich glücklich darüber, wie der zweite Trainingstag in Argentinien für mich gelaufen ist, denn wir haben uns in jeder Session ein wenig gesteigert», beteuerte der 27-jährige Japaner. «Wir waren bereits im freien Training sehr konkurrenzfähig, deshalb war ich ein wenig enttäuscht, dass ich den direkten Einzug in das zweite Qualifying verpasst habe.» «Ich bin dann als Schnellster der Q1-Piloten in das entscheidende zweite Qualifying gestartet und wie immer mein Bestes gegebe

LCR Honda Takaaki Nakagami Großer Preis Von Argentinien Autódromo Termas De Río Hondo Qualifying Marc Marquez

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



SpeedweekMag / 🏆 91. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Zarco statt Nakagami? LCR-Honda dementiert nichtHeute ist durchgesickert, dass Takaaki Nakagami bei LCR-Honda auf der 2018-Maschine in Australien von Johann Zarco ersetzt werden soll. Aber weder KTM noch LCR bestätigen das.

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »

Bradl-Team LCR Honda: Wut über neue TestbeschränkungIn der nächsten MotoGP-Saison erhalten die Werk- und die Open-Teams mehr Freiheiten bei Testfahrten, aber die Prototypen-Kundenteams nicht. Gresini, LCR und Pramac wollen das nicht hinnehmen.

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »

Sensation: Wechselt Cal Crutchlow noch zu LCR-Honda?Cal Crutchlow hat zwar angekündigt, er werde auch 2015 bei Ducati fahren. Aber er kann bis 31. Juli aus seinem Vertrag aussteigen und LCR-Honda aus einem Dilemma retten.

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »

Johann Zarco (LCR-Honda): «Das Jahr war kompliziert»Johann Zarco hat jetzt bei LCR-Honda drei Gelegenheiten, sich für eine neue Aufgabe in der MotoGP-WM zu empfehlen. Und er will sie unbedingt nützen.

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »

Cal Crutchlow (LCR Honda): «Dann endet es böse»Für LCR-Honda-Routinier Cal Crutchlow steht fest: Der Fahrstil von Repsol-Honda-Dauersieger Marc Márquez lässt sich nicht einfach kopieren. Der Brite schwärmt von den Fahrkünsten des achtfachen Weltmeisters.

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »

Cal Crutchlow (LCR Honda): «Wie die Arbeit für drei»6700 Kilometer spulte Cal Crutchlow die letzten zwei Monate mit dem Rennrad in Kalifornien ab. «Ich brauche diese Auszeit, jetzt freue ich mich wieder auf MotoGP», hielt der Honda-Pilot fest.

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »