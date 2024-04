Laylatul Qadr: Datum im Jahr 2024 und Bedeutung

Laylatul Qadr - in anderer Form der Umschrift aus dem Arabischen auch Lailat al-Qadr - ist eine wichtige Nacht für Muslime. Wir informieren Sie hier über das Datum im Jahr 2024 und die Bedeutung. Laylatul Qadr: In der"Nacht der Bestimmung" oder auch"Nacht der Allmacht" gedenken Muslime weltweit der Nacht, in der dem Propheten Mohammed die ersten Verse des Korans offenbart wurden. Es ist nicht ganz einfach, den Termin dieses Feiertags vorab zu bestimmen.

Er liegt immer an einem ungeraden Datum innerhalb der letzten 10 Tage des Ramadan, sind aber grundsätzlich vorläufig, da sich das tatsächliche Datum an der Sichtung der Mondsichel orientiert und deswegen kurzfristig um einen Tag verschoben werden kann. Im Jahr 2024 fällt der Beginn des Feiertags auf den 6. April. Muslimische Feiertage beginnen immer am Abend des Vortages, da der islamische Tag im Einklang mit der biblischen Schöpfungsgeschichte jeweils bei Sonnenuntergang anfängt

