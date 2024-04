Lawinenunglück in Zermatt: Vermisster Skifahrer wahrscheinlich tot

Wie die Polizei Wallis mitteilt, ging am Montagnachmittag eine Lawine im Zermatt in der Schweiz ab. Mehrere Personen wurden mitgerissen. Der News-Ticker.Das Lawinenunglück von Zermatt in der Schweiz hat vermutlich ein weiteres Menschenleben gekostet. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wurde jüngst auch ein 30-jähriger Skifahrer als vermisst gemeldet. Die Suche wurde nach Angaben der Polizei inzwischen eingestellt.

Die Kantonspolizei stehe in engem Kontakt mit den Angehörigen des Mannes, hieß es weiter. Damit dürfte es nun insgesamt vier Tote geben. Rettungskräfte haben am 1. April nach möglichen Verschütteten in Zermatt gesucht. Bei dem Lawinen-Unglück kamen vier Menschen ums Leben. © POLICE CANTONALE VALAISANNE/AFP Nach einer gewaltigen Lawine abseits der Pisten am Riffelberg war zunächst die Rede von drei Toten gewesen – einem 15-jährigen US-Amerikaner, einem 58 Jahre alten Schweizer und einer 35-jährigen Kanadieri

