Lavinia Wollny und Tim Katzenbauer verschieben ihre Hochzeit

Lavinia Wollny (24) und Tim Katzenbauer (25) planen schon seit anderthalb Jahren, sich das Jawort zu geben. Diese Pläne schieben sich nun aber noch weiter nach hinten: Die zwei Realitystars haben die Trauung verschoben! 'Zwischen mir und Tim ist es so eskaliert, weil es halt so viele Unstimmigkeiten in der Beziehung gibt', erklärt die Familienmama in einer neuen Episode von Die Wollnys. Besonders die fehlende Zweisamkeit mache ihr zu schaffen, denn Tim klemme sich wohl lieber hinter seinen PC.

Aus diesem Grund habe sie ihrem Partner 'klipp und klar' gesagt, dass die Hochzeit abgeblasen sei. Nun brauche Lavinia Zeit, um über alles nachzudenken. Auch Tim befasst sich sehr mit der aktuellen Situation in seiner Beziehung. 'Wir hatten sehr viele Streitigkeiten in den letzten Wochen', erklärt er. Besonders der Stress um die Vorbereitungen für die Taufe und auch die Hochzeit habe das Fass zum Überlaufen gebracht – Lavinia räumte sogar die eigenen vier Wänd

