Laut Hamas 70 Tote bei israelischen Angriffen im Gazastreifen

Bei neuen israelischen Angriffen im Gazastreifen sind nach Angaben des von der islamistischen Hamas kontrollierten Gesundheitsministeriums rund 70 Menschen getötet worden. Es seien mehrere Familien im Flüchtlingsviertel Al-Maghasi im zentralen Abschnitt des schmalen Küstenstreifens betroffen, teilte ein Sprecher des Ministeriums am Sonntag mit. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.

Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben die Leichen von insgesamt fünf Geiseln aus einem Tunnelnetzwerk im nördlichen Gazastreifen geborgen. Die sterblichen Überreste der am 7. Oktober aus Israel verschleppten Männer und Frauen seien in einem sehr weitreichenden und tiefen Tunnelsystem im Bereich des Flüchtlingsviertels Dschabalia gefunden worden, teilte das Militär an Heiligabend mit





Israelische Streitkräfte entdecken größtes Hamas-Tunnelsystem im GazastreifenBei ihrem Militäreinsatz im Gazastreifen haben die israelischen Streitkräfte eigenen Angaben zufolge das größte Tunnelsystem der islamistischen Hamas freigelegt. US-Verteidigungsminister Lloyd Austin begann eine mehrtägige Reise in die Region, um die militärische Lage im Nahen Osten zu erörtern.

Alte Dame nach Geiselnahme der Hamas freigelassenAm 7. Oktober zeigt eine alte Dame mit kurzen, weißen Haaren, eingehüllt in eine rosa karierte Decke, die von bewaffneten Hamas-Männern auf einem Golfcart in den Gazastreifen verschleppt wird. Yaffa Adar ist ihr Name, sie ist 85 Jahre alt, hat drei Kinder, acht Enkel und sieben Urenkel. Sie hat den Holocaust überlebt – und nun die Geiselnahme der Hamas: Am Samstag erhielt Yaffa Adar im Rahmen des Geiseldeals zwischen der Hamas und Israel ihre Freiheit zurück, zusammen mit 12 weiteren entführten Israelis und vier Thailändern.

Israels Armee: Bodeneinsätze auf gesamten Gazastreifen ausgeweitetIsrael: Hamas verliert Kontrolle - Dramatische Lage in Krankenhäusern

ORF beschuldigt, falsche Bilder im Gazastreifen gezeigt zu habenDer ORF wird beschuldigt, falsche Bilder im Gazastreifen gezeigt zu haben. Die Journalistin der Zeitung 'Presse' dachte, die Bilder zeigen zwei Leichen, obwohl der ORF dies nie behauptet hat. Der ORF weist die Vorwürfe zurück und erklärt, dass es sich bei den Aufnahmen um Opfer handelt, die aus persönlichkeitsrechtlichen Gründen unkenntlich gemacht wurden.

Krieg in Israel und Gaza im News-Ticker vom 11. bis 17. DezemberKein Wasser, keine sanitären Anlagen, überfüllte Unterkünfte - die Lage der Zivilbevölkerung im Gazastreifen spitzt sich zu.

Israelische Armee meldet fünf getötete Soldaten im Krieg gegen HamasAm frühen Morgen des 7. Oktober wachten Israelis in einem Albtraum aus Raketenterror und Massaker auf. Hunderte Hamas-Terroristen aus dem Gazastreifen überquerten die Grenze nach Israel und wüteten dort barbarisch, töteten Zivilisten und nahmen Geiseln. Biden und Netanjahu sprechen über Gazastreifen.

