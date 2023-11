Laut ägyptischer Regierung warten rund 7.000 Ausländer auf Ausreise aus Gaza-Streifen

Gestern hatten erstmals seit Beginn des Gaza-Krieges Hunderte ausländische Staatsangehörige und Palästinenser mit Zweitpass das Gebiet verlassen. Unter ihnen waren auch Deutsche. Dem Auswärtigen Amt zufolge handelte es sich um Mitarbeiterinnen internationaler Hilfsorganisationen. Nach einem Bericht der "New York Times" sollen heute 600 weitere Ausländer über Rafah nach Ägypten ausreisen.

