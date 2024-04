Laura Freigang und Sydney Lohmann: Nationalspielerinnen und enge Freunde

Es ist noch nicht so lange her, da standen sich die Nationalspielerinnen Laura Freigang und Sydney Lohmann auf dem Platz gegenüber. Im DFB-Pokal-Halbfinale traf Lohmann am 31. März mit dem FC Bayern auf Freigang und Eintracht Frankfurt. Die wohl spektakulärste Szene ereignete sich allerdings während der Kabinenparty nach dem Spiel, als Lohmann erst ein Bier per Hackentrick öffnete und die im Anschluss herunterfallende Flasche geistesgegenwärtig auffing.

Mittlerweile sind Freigang und Lohmann, die abseits des Platzes eine enge Freundschaft verbindet, im Rahmen der Nationalmannschaft wieder vereint. Am Freitag trifft das DFB-Team zur EM-Qualifikation auf Österreich, vier Tage später folgt das Duell mit Island

Laura Freigang Sydney Lohmann Nationalspielerinnen DFB-Pokal-Halbfinale Kabinenparty Nationalmannschaft EM-Qualifikation Österreich Island

