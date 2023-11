Latsch sieht Trainer-Mitschuld: Bayern-Blamage - 'Tuchel hat das Ding auch vercoacht'

Der große FC Bayern scheitert bereits in Runde zwei, noch dazu an einem Drittligisten. ntv-Sportexperte Timo Latsch erörtert Gründe für die Blamage - und nimmt nicht zuletzt Trainer Thomas Tuchel in die Verantwortung.

