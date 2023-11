Last-Minute-Job für Andreas Mikkelsen

«Absolut untröstlich. Ich werde aufgrund eines positiven COVID-Tests nicht an der diesjährigen Rallye Dakar teilnehmen können», schrieb Guthrie. «Ich fühle mich zu 100 % wohl und bin seit meinem Test in Quarantäne und bete, dass es eine Möglichkeit gibt, Rennen zu fahren, aber hier sind wir. Wirklich keine Worte, ich bin nur deprimiert, in dieser Situation zu sein, aber es ist wie es ist und ich kann nichts dagegen tun.

Mikkelsen wird bei der 44. Rallye Dakar der Partner im Red Bull Team von Seth Quintero and Cristina Gutierréz. Über die späte Ergänzung des Dakar-Feldes sagte Mikkelsen: «Ich bin überrascht, hier zu sein, da dies nicht der ursprüngliche Plan war, aber dies ist derzeit die Situation auf der Welt. Mitch tut mir wirklich leid. Ich habe mit Ola gesprochen und gehört, wie gut sie sich auf diese Rallye vorbereitet haben. Ich werde versuchen, mein Bestes für die nächsten zwei Wochen zu geben.

Mikkelsen wird sich an den OT3 aus dem Prolog anpassen müssen, da er noch nie zuvor einen Lightweight-Prototyp gefahren oder in der saudi-arabischen Wüste angetreten ist. Obwohl er ins kalte Wasser geworfen wurde, möchte Mikkelsen die Dakar als «Lernerfahrung» nutzen. «Ich fühle mich nicht wirklich gut vorbereitet. Ich bin diese Autos noch nie gefahren, tatsächlich habe ich sie einen Tag vor der Rallye zum ersten Mal bei einem kleinen Test gefahren. Jetzt kommt die Prolog-Phase, also bin ich wirklich aufgeregt. Ich werde die Dinge Schritt für Schritt angehen.

