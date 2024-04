Lars Stindl feiert Comeback und leitet Abschiedstour ein

Lars Stindl feierte am Sonntag sein Comeback und leitete seine Abschiedstour ein. Dass er vor 61.653 Zuschauern in der Veltins-Arena zurückkehrte, bezeichnete er als 'schönes Gefühl'. 'Ich werde in den nächsten Wochen weiterhin alles tun, um nochmals für den KSC auf dem Platz zu stehen', hatte Lars Stindl am. Seinen Wunsch erfüllte er sich schneller als von einigen vermutet: Christian Eichner wechselte den Routinier bereits am.

'Ich habe ihn gefragt, ob er Lust hat, den Ostersonntag mit mir zu verbringen statt mit der Familie. Dann haben wir noch ein paar Sachen richten müssen und dann war er im Bus', so Eichner auf der Pressekonferenz. Den Ausschlag für die Nominierung gab zum einen der nicht 'volle' Kader und zum anderen die Trainingswoche des Routiniers: Der Offensivspieler selbst freute sich über seine Rückkehr - auch darüber, wo diese stattgefunden hat. 'In so einem Stadion, vor so einer Atmosphäre dann am Ende auf dem Platz zu stehen, das ist einfach ein schönes Gefühl

