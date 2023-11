Lange gedauert, aber jetzt geht es mir gut

Aktuell geht es mir sehr gut. Ich bin gesund, stehe wieder mit beiden Beinen im Leben und habe meine Mitte gefunden. Das hat lange gedauert.Es ist das eingetreten, was ich mir davon erwartet hatte. Es ist leichter geworden. Am Anfang war es schwer, bis hin zu Panikattacken, weil ich mich mit meinem Leben auseinandersetzen musste. Ich musste auch Barrieren einreißen und mich trauen. Es war schwer, sich mit der Vergangenheit und den großen Fehlern zu beschäftigen.

Aber ich war mir sicher, wenn ich es rauslasse, wird es leichter.Weil es mein Leben war. Der Radsport war praktisch alles für mich. Und dann wurde über Nacht der Boden weggerissen. Dass ich anfangs geschwiegen habe, liegt an vielen Sachen - und später hab ich dann keine Kraft mehr gehabt. Ich wollte die Probleme nicht wieder auftun, mich mit der Öffentlichkeit, Journalisten und Anwälten herumschlagen. Dazu hatte ich nicht mehr die Substanz und habe es mit Verdrängen versucht. Das war ein Fehle





