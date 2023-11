Langbahn-GP: WM-Auftakt in Herxheim ist gestrichen

Erst kürzlich wurde das Grasbahnrennen in Lüdinghausen, das am gleichen Tag stattfinden sollte, ersatzlos gestrichen. Am vergangenen Wochenende gab zudem der MSC Plattling bekannt, sein Sandbahnrennen am 17. Mai nicht auszutragen und dieses im laufenden Jahr auch nicht nachzuholen.

Die Motorsportvereinigung Herxheim hatte erst kürzlich den Speedway-Ländervergleich und das Saisoneröffnungstraining auf der Langbahn, die für das Wochenende 18./19. April geplant waren, abgesagt. Im Zuge der Absage des Speedwayrennens gab der Club an, prüfen zu wollen, ob es im Spätjahr nachgeholt werden kann.

Weitere Informationen zum Langbahn-WM-Kalender wurden nicht bekannt. Nach dem Grand Prix in Herxheim sind die nächsten Termine am 20. Juni im französischen La Reole sowie am 5. Juli in Mühldorf. Die Covid-19-Entwicklung der kommenden Wochen wird zeigen, ob an diesen Terminen festgehalten werden kann.​Der Ausschluss von Lewis Hamilton (Mercedes) und Charles Leclerc (Ferrari) nach dem USA-GP hat viel Unmut erzeugt.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SPEEDWEEKMAG: Langbahn-Weltmeisterschaft in Herxheim abgesagtDie für 2021 geplante Langbahn-Weltmeisterschaft in Herxheim wurde abgesagt. Die Bauarbeiten rund um das Tribünengebäude im Waldstadion stellten ein Hindernis für die Ausrichtung des Rennens dar.

Herkunft: SpeedweekMag | Weiterlesen ⮕

SPEEDWEEKMAG: Max Dilger hat nach Herxheim-Pleite alles umgestelltAus seinem ernüchternden Langbahn-GP-Auftakt in Herxheim zog Max Dilger die richtigen Lehren und qualifizierte sich in Bielefeld für das EM-Finale auf der Grasbahn im August in Bad Hersfeld.

Herkunft: SpeedweekMag | Weiterlesen ⮕

FOCUSONLINE: Jessy Wellmer feiert ihren „Tagesthemen“-AuftaktNach ihrem Debüt als Moderatorin der „Tagesthemen“ am Montagabend sorgte Jessy Wellmer für viel Aufmerksamkeit im Netz. Themen wie der Nahostkonflikt, Migration und die Kritik an Innenministerin Nancy Faeser standen im Mittelpunkt. Das Netz reagierte entsprechend auf Wellmers erste Sendung.

Herkunft: focusonline | Weiterlesen ⮕

KINODE: Bald nicht mehr bei Amazon: Der Auftakt der besten Superheldenfilm-Trilogie aller ZeitenBald fliegt ein Film aus dem Angebot von Prime Video, der den Auftakt für die beste Superheld*innenfilm-Trilogie aller Zeiten bildet. Wenn..

Herkunft: KINOde | Weiterlesen ⮕

IDOWA: Wenig erfreuliche Nachrichten aus dem Lazarett des Deggendorfer SCDer Eishockey-Oberligist hat zwei weitere Ausfälle zu vermelden. Im Spiel an Allerheiligen können Dauerkarten-Inhaber eine zweite Person kostenlos

Herkunft: idowa | Weiterlesen ⮕

MOPO: Menschen trinken gepanschten Schnaps – wenig später sind sie totAuf der indonesischen Insel Java sind Behörden zufolge mindestens zwölf Menschen nach dem Genuss gepanschten Schnapses gestorben. Gift und ein

Herkunft: mopo | Weiterlesen ⮕