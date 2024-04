Landrat kritisiert Ampelkoalition und Kommunikationsstil von Olaf Scholz

Der parteilose Landrat Dirk Neubauer nutzte seinen Auftritt bei „Maybrit Illner“ für einen Rundumschlag gegen die Ampelkoalition . Der Bund käme bei vielen Themen nicht in die Gänge, zum Beispiel bei der Geldkarte für Asylbewerber. Doch nicht nur hier machte der Landrat Probleme aus, auch Bundeskanzler Olaf Scholz und dessen Kommunikationsstil sah er kritisch. Er vermisse eine „klare Linie“, bemängelte der 53-Jährige.

„Es ist mir alles viel zu still, und diese Stille füllt sich mit unglaublich viel Unsinn, frei erfunden aus dubiosen Quellen“, so Neubauer. Sein Fazit:„Wir diskutieren über Landtagswahlen, wir diskutieren über Bundestagswahlen. Wir werden dieses Land in der Kommune verlieren. Die Kommunalwahlen werden verloren gehen. Das ist fast nicht mehr aufzuhalten.“ In Brandenburg, Thüringen und Sachsen werden 2024 neue Landtage gewählt. In allen drei Bundesländern liegt die AfD laut Umfragen derzeit vorn. Für die Kanzlerpartei SPD sieht es dagegen schlecht au

