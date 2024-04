Lando Norris ist in Suzuka erster Red-Bull-Jäger: Was McLaren Hoffnung macht und warum Norris für Sonntag selbst sein eigenes Vorbild ist

Startplatz drei in Suzuka : Das kennt Lando Norris noch aus dem Vorjahr. Doch diesmal steht der McLaren-Pilot nicht hinter Max Verstappen und Oscar Piastri , sondern hinter Verstappen und dessen Teamkollege Sergio Perez . Den eigenen Stallgefährten Piastri (6./+0,553) hat Norris diesmal also geschlagen, doch noch viel mehr freut den Briten der im Vergleich zum Vorjahr geschrumpfte Rückstand auf"Zwei Zehntel ist nicht weit weg. Wenn man schaut, wo wir letztes Jahr waren, das war mehr.

Da waren wir glaube ich fünf Zehntel hinter der Pole", erinnert sich Norris nach- wenngleich man das Zahlengedächtnis des Briten etwas relativieren muss: 0,292 Sekunden beträgt der Abstand auf Verstappen anno 2024. Vor sechs Monaten waren es noch 0,616 Sekunde

