Lando Norris erleidet spektakulären Unfall beim Las-Vegas-GP

Für Lando Norris war der Las-Vegas-GP nach einem spektakulären Unfall schnell vorbei - Oscar Piastri mit"seltsamer" Kollision mit Lewis Hamilton(Motorsport-Total.com) - Laut McLaren führte eine Bodenwelle auf dem neuen Formel-1-Kurs von Las Vegas zum spektakulären Unfall von Lando Norris. Der Engländer verlor in der dritten Runde das Auto in Kurve 11 aus der Kontrolle und schlug bei hohem Tempo rückwärts in die Mauer. Dort rutschte der McLaren weiter in die Auslaufzone.

Zwar meldete Norris, dass er okay sei, trotzdem musste er nicht nur wie vorgeschrieben ins Medical-Center, sondern wurde anschließend noch zu weiteren Untersuchungen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Allerdings konnte er das nach kurzer Zeit wieder verlassen und am Rennende schon wieder an der Rennstrecke auftauchen. "Es gibt eine Bodenwelle an dieser Stelle", sagt McLaren-Teamchef Andrea Stella."Und man kann sehen, dass alle Autos Funken schlagen, wenn sie über diese Bodenwelle fahre





