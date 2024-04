Lamine Yamal: Das Supertalent von Barcelona begeistert auch in Madrid

📆 05.04.2024 13:51:00

Lamine Yamal (16) kam mit fünf Jahren in Barças Jugend-Akademie La Masia und debütierte im April 2023 bei den Profis. Der Linksfuß ist oft der gefährlichste Angreifer der Katalanen und machte seit seinem Debüt schon 41 Spiele (sechs Tore, sieben Vorlagen) für Barça sowie sechs Länderspiele (zwei Tore). Was Lamine Yamal (16) vergangene Woche erlebt hat, dürfen im legendären Estadio Santiago Bernabéu nur ganz wenige Fußballer erfahren, die nicht für Real Madrid spielen. Als das spanische Supertalent beim Länderspiel gegen Brasilien (3:3) ausgewechselt wurde, standen die Zuschauer auf und klatschten – ausgerechnet für einen Profi des Erzrivalen FC Barcelona! Doch mit seinen Dribblings, seinen Finten, dem rausgeholten Elfmeter und seiner Torvorlage versetzte der Teenie mit der Zahnspange auch in Madrid alle in Staunen. „Er hat sehr brillant gespielt“, lobte Nationaltrainer Luis de la Fuente (62) hinterher. Und das nicht zum ersten Mal.