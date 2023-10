Lamborghini Countach aus dem Film 'Wolf of Wallstreet' wird versteigert

Von 1974 bis 1990 baute Lamborghini den Countach. Ungefähr 2000 Exemplare liefen insgesamt vom Band. Für den Film"Wolf of Wallstreet" wurden zwei genutzt. Der Wagen, der überlebte, kommt nun unter den Hammer.of Wallstreet" gesehen hat, ist diese Szene im Kopf geblieben: Jordan Belfort ist am Telefon. Sein Anwalt will von ihm wissen, ob er versucht hat, einen FBI-Agenten zu bestechen. Seine Sprache wird undeutlich.

Dazu kommt der Promi-Faktor, da Leonardo Di Caprio mit dem Auto im Film gefahren ist – eine einmalige Sache also. Auf den neuen Halter warten 455 PS aus einem V12-Motor und eine Höchstgeschwindigkeit von 295 Kilometer pro Stunde. Den Preis schätzt RM Sotheby's auf 1,5 bis zwei Millionen US-Dollar.

Eine direkte Übersetzung für das Wort"Countach" gibt es übrigens nicht. Es gibt Menschen, die behaupten, dass der Name des Lamborghini ein Ausdruck im Piemontesischen Dialekt für Erstaunen sei, andere halten den Namen für frei erfunden.", der ehemalige Börsenmakler Jordan Belfort, kann man sich in dem Auto aber nicht fühlen – denn die berühmte Filmszene entspricht nicht der Realität. headtopics.com

