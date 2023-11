Laibach im Berliner Gorki-Theater: Propaganda mit Penis als Konzeptkunst

Das Konzept „Parodie“ brüllte einem dabei förmlich jeden Moment ins Gesicht; dennoch war es wohl unvermeidlich, dass viele Laibach fälschlich als Nazi-Symphatisanten verorteten, allen voran die jugoslawische Regierung, die die Band kurz nach einem frühen Auftritt bei der Musikbiennale Zagreb im Jahr 1983 verbot.

Was bei jenem Festival zur Aufführung kam, zeigte die Band nun noch einmal im Berliner Maxim-Gorki-Theater, und was soll ich sagen, als nicht-demokratische Regierung hätte ich ihnen das auch nicht unbedingt durchgehen lassen: Ein alter Propaganda-Film, der den Werdegang Jugoslawiens von Monarchie über Besatzung durch Nazi-Deutschland bis hin zu Tito zeigte, wurde mit Hardcore-Pornografie überblendet, sodass Tito neben einem erigierten Penis zu sehen...

Später intonierte Fras, ohne seine sonst übliche, langflügelige Minenarbeiter-Kopfbedeckung, aber mit Militärsonnenbrille Kampfbeschreibungen in ein Megafon, deren grafisches Detail an so manche Berichte über das Hamas-Massaker in Israel erinnern konnten, gefolgt vom Mantra „Tod für Tod“ – ein ständig irgendwo auf der Welt gültiger Satz; angesichts der aktuellen Nahost-Lage aber von besonders verstörender Wirkung.

Später ertönten im Gorki-Theater schwere Schlagzeug-Beats zu tollen Drones, und Sängerin Mina Spiler, die wie der Rest der Band in schwarzer Uniform mit Malewitschs „Schwarzem Kreuz“ als Armbinde auftrat, beschrieb in kargen Worten eine Straßenschlacht zwischen Kommunisten und der Orjuna, einer faschistischen Jugendorganisation der 20er Jahre, um dann scheinbar das dem Sowjet-Stil gegenüber liberalere Wirtschaftsprogramm des Titoismus an- und wieder umzureißen.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

EXPRESS24: Hänneschen-Theater: Nach 32 Jahren endete eine Ära mit TränenIn Kölns Hänneschen-Theater endete eine Ära. Puppenspieler, Autor, Regisseur und stellvertretender Intendant Udo Müller absolvierte vor dem Ruhestand seine letzte Vorstellung – mit viel Prominenz.

Herkunft: express24 | Weiterlesen ⮕

EXPRESS24: Hänneschen-Theater: Nach 32 Jahren endete eine Ära mit TränenIn Kölns Hänneschen-Theater endete eine Ära. Puppenspieler, Autor, Regisseur und stellvertretender Intendant Udo Müller absolvierte vor dem Ruhestand seine letzte Vorstellung – mit viel Prominenz.

Herkunft: express24 | Weiterlesen ⮕

BZBERLIN: Israel-Hasser legen Berliner Kudamm lahmAm frühen Mittwochabend haben sich am Adenauerplatz mehr als 500 Palästinenser und Sympathisanten versammelt. Ab 18 Uhr schallte ihr Israel-Hass lautstark über den Kurfürstendamm!

Herkunft: bzberlin | Weiterlesen ⮕

TAGESSPIEGEL: Berliner Plattenlabel Bretford: Henrietta Bauer und der PunkrockDas kleine Label Bretford bringt seit dem vergangenen Jahr Alben heraus und managt Bands. Ein Besuch bei der Macherin in Weißensee.

Herkunft: Tagesspiegel | Weiterlesen ⮕

FOCUSONLINE: Berliner Senatorin fordert Ausruf einer „Flüchtlingsnotlage“ von AmpelregierungCansel Kiziltepe (SPD), Berliner Sozialsenatorin, hat Berlin aufgefordert, eine „Flüchtlingsnotlage“ auszurufen. Was wegen Corona und des Ukrainekriegs ging, solle nun ebenfalls ermöglicht werden.

Herkunft: focusonline | Weiterlesen ⮕

BZBERLIN: Israel-Hasser legen Berliner Kudamm lahmAm frühen Mittwochabend haben sich am Adenauerplatz mehr als 500 Palästinenser und Sympathisanten versammelt.

Herkunft: bzberlin | Weiterlesen ⮕