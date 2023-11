Ladestudie 2023: Elektroautobesitzer bevorzugen das Laden zu Hause und am Arbeitsplatz

Zum vierten Mal in Folge erhob das Marktforschungsunternehmen UScale in seiner Public-Charging-Studie 2023, wo Nutzer ihr Elektroauto laden und welche Relevanz die verschiedenen Ladeorte haben. Eine hohe Bedeutung haben demnach das Laden zu Hause und am Arbeitsplatz: 79 Prozent ziehen zu Hause Strom, 33 Prozent beim Arbeitgeber.

Dazu kommen verschiedene (halb-)öffentliche Ladeorte mit gleichermaßen hoher Bedeutung: 33 Prozent laden im Einzelhandel, 38 Prozent nutzen öffentliche Ladepunkte am Straßenrand. 79 Prozent nutzen ihr Elektroauto zumindest gelegentlich zum Pendeln an den Arbeitsort. Arbeitgeber konzentrieren sich beim Ausbau ihres Ladeangebots hauptsächlich auf Dienstwagenfahrende, die bislang 13 Prozent der E-Auto-Fahrenden stellen. Während 55 Prozent der Dienstwagenfahrer am Arbeitsort laden können, sind es unter den Privatfahrzeugnutzenden nur 29 Prozent. Arbeitgeber übernehmen bei 82 Prozent der Dienstwagenfahrer die Kosten für den Ladestrom, bei Mitarbeitenden mit Privatwagen sind es nur 48 Prozent. Alle übrigen zahlen für den Ladestro





