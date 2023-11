Kurz vor Durchbruchsmeldung? Wo man noch vor dem Wochenende dabei sein möchte…

Eine erste Meldung seit langer Funkstille hatte zu einem richtigen Run auf das ursprüngliche 1,00-€-Papier geführt. Jetzt könnte man die aktuelle Ruhe erneut für einen Einstieg nutzen, denn wir glauben, dass nun weitere ebenso sehr auswirkungsstarke Meldungen in der Pipeline sein dürften und man sich jetzt noch vor einem potenziell neuen starken Run positionieren sollte. Der nächste 100%-Sprung könnte vor der Tür stehen.

Einer der erfolgreichsten neuen Markenlaunchs des Jahres könnte nun anstehen, und jetzt risikobereite AnlegerInnen mit hoher Gewinnambition wollen wohl noch vorab positioniert sein.

Im YouTube-Video zu sehen: Rocklegende Bryan Adams zusammen mit Gründer und CEO Nima Bahrami und Influencer und Armen Adamjan, besser bekannt als"Creative Explained" bei TikTok (6,3 Mio. Follower) oder Instagram (6 Mio. Follower)Spekuliert man jetzt nach der Entwicklung einer weltweit einzigen Produktinnovation, die unbestritten Multi-Milliardenpotenzial haben dürfte, auf einen erfolgreichen Markenlaunch, könnte die Aktie der große Jackpot im Aktiendepot werden.

Das, worauf der Markt nun lange Zeit spekuliert hat, wird nun endlich wahr! Der Markenlaunch mit einer international einzigartigen Produktinnovation steht an. Dem noch jungen Unternehmen ist nun die Partnerschaft mit dem Industriegiganten UNFI gelungen, eines der absoluten Top-Vertriebsunternehmen, der die großen und bekannten Lebensmittelketten bedient.

