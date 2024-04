Kurt Cobain'ın kızı Frances Bean, babasının 30. ölüm yıldönümünde duygusal bir paylaşım yaptı

In einem rührenden Beitrag auf Instagram hat sich zum 30. Todestag von Kurt Cobain dessen Tochter Frances Bean zu Wort gemeldet. Am 5. April 2024 jährt sich der Tod von Nirvana -Frontmann Kurt Cobain zum bereits 30. Mal. Seine und Courtney Loves (59) Tochter Frances Bean Cobain ist 31 Jahre alt - eigene Erinnerungen an ihren Vater waren ihr also nicht vergönnt. Hat sie nun die wenigen gemeinsamen Augenblicke auf Erden Revue passieren lassen. 'Vor 30 Jahren endete das Leben meines Vaters.

Das zweite und dritte Bild zeigen die letzten Momente, in denen wir zu seinen Lebzeiten zusammen waren.' Auf dem ersten der angesprochenen Fotos kniet Kurt Cobain an der Seite seiner Tochter, die wohl erst kurz zuvor das Laufen gelernt hat, und drückt ihr sanft einen Kuss auf die Schläfe. Beim darauffolgenden Schnappschuss lässt er sie kopfüber in seinen Armen nach unten baumeln. Zusätzlich veröffentlichte sie noch einige Fotos, die wiederum aus der Kindheit ihres Vaters stamme

