Kurt Cobain: Eine Legende, die im Klub 27 lebt

Kurt Cobain war bereits zu Lebzeiten eine Musik legende. Doch nach seinem Tod am 5. April 1994 ging der Kult um den Sänger erst richtig los. Mit gerade einmal 27 Jahren nahm er sich am 5. April 1994 das Leben und sicherte sich damit auf tragische Weise einen Platz im legendären ' Klub 27 ' der jung verstorbenen Musik genies.

Seit diesem Tag steht der 1967 in dem Provinzstädtchen Aberdeen im US-Bundestaat Washington geborene Nirvana-Frontmann in einer Reihe mit großen Namen wie Jimi Hendrix (1942-1970), Janis Joplin (1943-1970), Jim Morrison (1943-1971), Brian Jones (1942-1969) und Amy Winehouse (1983-2011). In diesem Klub kommt ihm das Alleinstellungsmerkmal zu, dass er als einziges Mitglied nicht ungeplant durch eine versehentliche Überdosis oder andere rauschbedingte Umstände aus dem Leben schied, sondern seinen Abgang in Form einer Flinte selbst in die Hand nahm

Kurt Cobain Musiklegende Klub 27 Nirvana Jimi Hendrix Janis Joplin Jim Morrison Brian Jones Amy Winehouse

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



brigitteonline / 🏆 23. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

April, April: Die besten WhatsApp-Sprüche für einen April-ScherzAm 1. April muss man generell misstrauisch sein, wenn sich Freunde und Familie melden, denn es könnte ein April-Scherz sein.

Herkunft: RTL_com - 🏆 101. / 51 Weiterlesen »

30. Todestag: Warum Kurt Cobain noch heute fasziniertVor 30 Jahren starb 'Nirvana'-Frontmann Kurt Cobain. Er wurde nur 27 Jahre alt. Sein Werk hat bis heute Einfluss - auf aktuelle Musik, aber auch auf die Fashionwelt.

Herkunft: ZDFheute - 🏆 9. / 74 Weiterlesen »

Kurt Cobain starb vor 30 Jahren​ - Songwriter seiner Generation​Er war eine Ikone seiner Generation, der Erfinder des Grunge. Doch in Kurt Cobains Genie steckte auch grenzenlose Trauer. Von einem, der die Welt veränderte und sie doch so selten mochte.

Herkunft: rponline - 🏆 8. / 75 Weiterlesen »

April, April! Na, sind auch Sie reingefallen?Keine Sorge, niemand hat heute ein Formel-1-Rennen verpasst - Den Rennbericht zum vorgezogenen Japan-Grand-Prix haben wir uns lediglich ausgedacht

Herkunft: MST_AlleNews - 🏆 28. / 65 Weiterlesen »

April, April: Die 18 besten Scherz-Ideen für Familie, Freunde und KollegenZum 1. April finden Sie in einer Übersicht die besten Scherze für Whatsapp und erfahren, wie man der besten Freundin oder dem Partner Streiche spielt.

Herkunft: nwnews - 🏆 22. / 68 Weiterlesen »

„April, April“: Wie sich der Aprilscherz gewandelt hatPünktlich am 1. April flunkern sich Menschen an oder spielen sich einen Streich. Das gilt als Tradition. Aber wie bedeutsam ist dieser Brauch eigentlich noch?

Herkunft: mz_de - 🏆 115. / 51 Weiterlesen »