Kurssprung nach miesen Gewinnzahlen

Die Roku-Aktie markierte im Juli 2021 ihr aktuelles Allzeithoch bei 490,76 USD und krachte dann völlig in sich zusammen. Erst bei 38,26 USD fand der Wert im Dezember 2022 ein stabiles Tief. Ausgehend von diesem Tief erholte sich die Aktie bis an das log. 38,2%-Retracement der Abwärtsbewegung seit dem Allzeithoch. Dieses Retracement erwies sich im August allerdings als zu hohe Hürde. Die Aktie drehte wieder nach unten, durchbrach den Aufwärtstrend seit Dezember 2022 und setzte am 30. Oktober auf dem log. 61,8%-Retracement der Aufwärtsbewegung seit Dezember 2022 auf. Zuletzt zog die Aktie schon wieder etwas an.

Erst ein stabiler Ausbruch über 78,82 USD würde der Aktie weiteres Aufwärtspotenzial verschaffen. Erst dann käme der Widerstandsbereich um 98,44-101,40 USD in Sichtweite. Und erst mit einem Ausbruch über diesen Bereich würde der Weg in Richtung 141,56 USD oder sogar 185,17 USD geebnet werden.

Fazit: Der Kurssprung nach den Zahlen ist für die Roku-Aktionäre erfreulich. Von einem Befreiungsschlag ist die Aktie aber noch meilenweit entfernt. Die Kommentarfunktion auf stock3 ist Nutzerinnen und Nutzern mit einem unserer Abonnements vorbehalten.Die Lage am Morgen! Bereiten Sie sich mit Daytrader Jens Klatt auf den neuen Handelstag vor. Wie hat die Wall Street gestern geschlossen, wie hat der DAX Index eröffnet, und was machen Gold, EURUSD, Öl und Bitcoin. Chartanalyse, erste Tradingideen, anstehende Finanznachrichten und mehr. Starten Sie in den neuen Handelstag, gemeinsam mit XTB und Jens Klatt.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

AZ_AUGSBURG: Lottozahlen heute vom 1.11.23: Das sind die Gewinnzahlen vom Lotto am MittwochMit den Lottozahlen heute am 1.11.23 wird um sechs Millionen Euro gespielt. Die Gewinnzahlen vom Lotto am Mittwoch erfahren Sie nach der Ziehung hier.

Herkunft: AZ_Augsburg | Weiterlesen ⮕

AZ_AUGSBURG: Lottozahlen heute vom 1.11.23: Das sind die Gewinnzahlen vom Lotto am MittwochMit den Lottozahlen heute am 1.11.23 wird um sechs Millionen Euro gespielt. Die Gewinnzahlen vom Lotto am Mittwoch erfahren Sie nach der Ziehung hier.

Herkunft: AZ_Augsburg | Weiterlesen ⮕

BILD: Die Farbe unserer Augen bestimmt die Farbe der Kleidung, die zu uns passtForscher haben herausgefunden, dass die Farbe unserer Augen die Farbe der Kleidung bestimmt, die zu uns passt. In Experimenten wurde die Bedeutung von Augen- und Haarfarbe bei der Farbwahl getestet und überraschende Ergebnisse erzielt.

Herkunft: BILD | Weiterlesen ⮕

: Kurssprung nach ZahlenDie Cameco-Aktie reagierte gestern mit einem Kurssprung auf die aktuellen Quartalszahlen. Ist dieser Sprung eine Eintagesfliege oder der Startschuss für eine weitere Rally?

Herkunft: | Weiterlesen ⮕

AZ_AUGSBURG: Eurojackpot-Zahlen gestern am 31.10.23: Diese Gewinnzahlen bringen bis zu 34 MillionenMit den Eurojackpot-Zahlen gestern am 31.10.23 wurde um bis zu 34 Millionen Euro gespielt. Die Gewinnzahlen vom Eurolotto finden Sie nach der Ziehung aktuell hier.

Herkunft: AZ_Augsburg | Weiterlesen ⮕

AZ_AUGSBURG: Eurojackpot-Zahlen heute am 31.10.23: Diese Gewinnzahlen bringen bis zu 34 MillionenMit den Eurojackpot-Zahlen heute am 31.10.23 wird um bis zu 34 Millionen Euro gespielt. Die Gewinnzahlen vom Eurolotto finden Sie nach der Ziehung aktuell hier.

Herkunft: AZ_Augsburg | Weiterlesen ⮕