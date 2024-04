Kurskorrektur bei US-Waffenlieferungen an Israel überfällig

Die Kurskorrektur ist überfällig. Washington ist der wichtigste Waffenlieferant Israels. Es unterstützt das Land jährlich mit Militärhilfen von 3,8 Milliarden Dollar. Eine klare Mehrheit der US-Bürger ist mit der Art der israelischen Kriegsführung, die nach Angaben der Gesundheitsbehörde in Gaza mehr als 30.000 Palästinenser das Leben gekostet hat, nicht einverstanden. Der schmale Gaza streifen ist komplett verwüstet, es droht eine gewaltige Hungersnot .

Dass nun sieben Helfer, die diese Katastrophe abmildern wollten, vom israelischen Militär getötet wurden, scheint Biden persönlich erschüttert zu haben

Kurskorrektur Waffenlieferungen Israel US-Bürger Israelische Kriegsführung Gaza Palästinenser Hungersnot Biden

