Kuriose Regeln und Traditionen in Nordkorea

Nordkorea ist besonders wegen des Obersten Führers Kim Jong-un bekannt. Doch über das Leben in dem abgeschotteten Land ist allgemein nur wenig bekannt. Es gibt allerdings einige bizarre Dinge, welche es nur in dem kommunistischen Land gibt und die nirgendwo anders auf der Welt aufzufinden sind. Die kommunistische Regierung tut alles dafür, um seine Bürger von der Außenwelt abzuschotten.

Nach außen will sich das Land der westlichen Welt immer positiv darstellen – im Inneren sieht es teilweise jedoch ganz anders aus. Es gibt weltweit kein Land, dass teils solche kuriosen Regeln und Traditionen hat, wie Nordkorea.In Nordkorea ticken die Uhren etwas anders. Die Region des Ostpazifiks, wozu auch Japan und Südkorea gehören, liegt neun Stunden vor uns. Nordkorea will da aber nicht ganz mitziehen, obwohl es auf den gleichen Breitengraden wie Südkorea liegt. Das kommunistische Land hat deshalb eine eigene Zeitzone eingeführt – die Zeit wurde eine halbe Stunde zurückgedreh





