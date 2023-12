Künstliche Weihnachtsbäume: teuer und umweltschädlich

Der Trend geht auch in Deutschland immer mehr zum künstlichen Weihnachtsbaum. Doch diese sind teuer und belasten die Umwelt. Laut Berechnungen müsste ein künstlicher Baum mindestens 16 bis 17 Jahre genutzt werden, um die Ökobilanz eines Naturbaums zu erreichen. Zudem verursacht ein Plastikbaum bei Herstellung, Transport und Entsorgung rund 48 Kilogramm CO₂, während ein Naturbaum nur 3,1 Kilogramm CO₂ verursacht.

Trotzdem werben die Anbieter damit, dass ihre künstlichen Tannenbäume im Schnitt acht bis zehn Jahre aufgestellt werden können





