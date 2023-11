Künstliche Intelligenz und die Gefahren von Deepfakes

Sie schreibt Gedichte, antwortet auf Wissensfragen, kann Promi-Stimmen täuschend echt imitieren und kreiert Kunstwerke – Künstliche Intelligenz (KI) hält Einzug in immer mehr Lebensbereiche. Während viele Menschen KI als Chance ansehen – darunter Microsoft-Gründer Bill Gates oder Meta-CEO Mark Zuckerberg – ist einer extrem beunruhigt: „Wir haben zum ersten Mal die Situation, dass wir etwas haben, das weitaus klüger sein wird als der klügste Mensch“, so derUnd weiter: „Wir sind nicht stärker oder schneller als andere Lebewesen, aber wir sind intelligenter, und hier sind wir – zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit – mit etwas, das weitaus intelligenter sein wird als wir.“ Während des Kongresses hatten gestern neben der EU noch 28 weitere Länder eine Erklärung unterzeichnet, um gemeinsam Sicherheits-Regeln für KI-Systeme zu entwickeln., ehemaliger stellvertretender britischer Premierminister und Manager von Zuckerbergs US-Konzerns Meta, kommentierte Musks Aussagen als übertrieben – aufgestellte Regeln dürften nicht zu streng sein. Dennoch sei es wichtig, sich mit den Möglichkeiten und Gefahren von Künstlicher Intelligenz auf internationaler Ebene auseinanderzusetzen. Seine Befürchtung: mithilfe von KI gefälschte Medieninhalte, sogenannte Deepfakes, könnten eine Gefahr für die bevorstehende Wahlen in den USA und in Großbritannien im nächsten Jahr sei

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

FN_NACHRICHTEN: Digitaltag: Künstliche Intelligenz erleben und ausprobierenVaduz (ots) - Der Digitaltag Vaduz am 11. November nimmt die Bevölkerung mit auf eine Reise durch die Chancen und Risiken der Künstlichen Intelligenz (KI). Bei freiem Eintritt können die Besucherinnen

Herkunft: FN_Nachrichten | Weiterlesen ⮕

BZBERLIN: „Ether’s Bloom“ lässt Künstliche Intelligenz blühenKünstliche Intelligenz ist längst in unserem Alltag angekommen. Doch welche Vor- und Nachteile bringt die Technik? Eine Reihe im Martin-Gropius-Bau sucht Antworten.

Herkunft: bzberlin | Weiterlesen ⮕

TAGESSPIEGEL: Hacker nutzt Künstliche Intelligenz, um Banken anzugreifenNico Leidecker greift Banken an – und der Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) macht sein Leben leichter. Mit ChatGPT und ähnlichen Programmen kann er Schwachstellen bei Geldhäusern besser ausspähen und Bankmitarbeitern maßgeschneiderte E-Mails schicken. Klickt nur ein Beschäftigter auf einen Link oder einen Anhang in einer solchen E-Mail, kann der Hacker in die Systeme der Institute eindringen.

Herkunft: Tagesspiegel | Weiterlesen ⮕

FN_NACHRICHTEN: Künstliche Intelligenz und Robotik - der Schlüssel zum nachhaltigem Batterierecycling?Das Recycling von Batterien könnte die Lücke zwischen Übernachfrage und Unterangebot schliessen, CO2 einsparen und die Wiederverwendung von Rohstoffen maximieren.Biel - Die Batterietechnologie ist von

Herkunft: FN_Nachrichten | Weiterlesen ⮕

DLFNACHRICHTEN: Gipfel zum Thema Künstliche Intelligenz in Bletchley ParkRegierungsmitglieder, führende KI-Unternehmen und Experten in der Forschung haben sich im britischen Bletchley Park zu einem Gipfel zum Thema Künstliche Intelligenz getroffen. In der sogenannten 'Bletchley-Deklaration' bekennen sich die Teilnehmer aus 28 Staaten zur Zusammenarbeit bei der Regulierung dieser Technologie .

Herkunft: DLFNachrichten | Weiterlesen ⮕

STERNDE: 'Sichere' Künstliche Intelligenz: Dutzende Staaten unterzeichnen ErklärungDie Europäische Union und über 20 weitere Staaten haben eine gemeinsame Erklärung zum verantwortungsvollen und sicheren Umgang mit Künstlicher Intelligenz...

Herkunft: sternde | Weiterlesen ⮕