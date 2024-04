Kunst- und Skulpturenweg „Purple Path“ um eine Arbeit erweitert

Der Kunst - und Skulptur enweg „ Purple Path “ im Chemnitz er Umland ist um eine Arbeit erweitert worden. Nun gehört die Skulptur „Polygonales Pferd II“ von Gregor Gaida dazu, wie die Organisatoren der Kulturhauptstadt 2025 mitteilten. Der „ Purple Path “ ist eines der fünf Hauptprojekte des Kulturhauptstadt programms. Chemnitz wird nächstes Jahr zusammen mit dem slowenischen Nova Gorica europäische Kulturhauptstadt sein.

Der Skulpturenweg „Purple Path“ soll eine Ausstellung zeitgenössischer Kunst im öffentlichen Raum werden. Er besteht aus Arbeiten nationaler und internationaler Künstler und verbindet in der Region 38 Kommunen mit der Kulturhauptstadt Chemnitz. Gregor Gaidas „Polygonales Pferd II“ in Gahlenz thematisiert nach Angaben der Veranstalter die Symbiose von Mensch und Pferd, die auch im Bergbau eine wichtige Rolle spielte. Zudem sei die Skulptur ein ironischer Bruch mit der Konvention des traditionellen Reiterdenkmals. Gaida wurden 1975 in Polen geboren und lebt in Breme

