Kündigung wegen Krankheitstagen: dm wollte Paar entlassen

Darüber hinaus hat die Gewerkschaft festgestellt, dass die Zahl krankheitsbedingter Kündigungen gegenüber früheren Jahren merklich angestiegen ist. dm beruft sich auf Kündigungsrecht in Deutschland dm gab vor der Gerichtsverhandlung dem SWR gegenüber eine Stellungnahme ab, in der das Unternehmen auf das Kündigungsrecht in Deutschland hinweist.

EXPRESS24: dm-Drogeriemarkt: Paar kassiert Kündigung wegen KrankheitstagenJeder wird mal krank, das ist klar. Doch ein Ehepaar, das viele Jahre bei dm gearbeitet hat, kassierte jetzt die Kündigung von der Drogerie-Kette. Für die Eheleute geht es damit an die Existenz, denn sie haben auch drei Kinder zu versorgen.

NTVDE: Bayern: Kita darf Kündigung vor Start nicht einseitig ausschließenAktuelle Nachrichten aus Bayern

MZ_DE: Kita darf Kündigung vor Start nicht einseitig ausschließenDas Landgericht München I hat eine aus seiner Sicht unfaire Klausel in den Betreuungsverträgen für zwei Kinder gekippt. Mit dem Urt ...

NORDBAYERN: Chicos Freundin 'weint' in 500-Euro-Schein - Follower fordern ihre KündigungDortmund - Der Dortmunder Lottomillionär Kürsat Yildirim, auch als 'Chico' bekannt, und seine Freundin Candice Newgas posten oft gemeinsame Videos im Internet. Mit einem sind sie aber wohl zu weit gegangen.

HEİSEONLİNE: Deutschlandticket: Weiter Probleme beim Kauf und mit der KündigungVerbraucherschützer haben diverse Beschwerden von Bahnkunden zum Deutschlandticket gesammelt. Dabei hakelt das System offenbar an mehreren Stellen.

STERNDE: 7000 Euro für Grusel-Deko: So verrückt feiert dieses Paar drei Monate lang HalloweenChip und sein Ehemann Terry sind ganz besondere Halloween-Fans. Das Haus wird bereits drei Monate im Voraus geschmückt. Insgesamt geben die beiden 7000 Eu...

