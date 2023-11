Kulturgut auf Rädern: 17 wichtige Automuseen Deutschlands

com EFA Mobile Zeiten: Mit Multimedia in die Zukunft Von der Motorkutsche über Autos der 1920er Jahre bis zu Klassikern der 1950er und 1980er Jahre, auch hier stehen Meilensteine der deutschen Automobilgeschichte versammelt. Wo: Wasserburger Straße 38, 83123 Amerang; Öffnungszeiten: je nach Saison von Dienstag, Mittwoch oder Donnerstag bis Sonntag; Eintritt: 13,50 Euro, 8 Euro ermäßigt, Kinder unter sechs Jahren frei; Infos: efa-mobile-zeiten.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

EXPRESS24: Kulturgut auf Rädern: 17 wichtige Automuseen DeutschlandsFür Fans historischer Karossen und Vehikel gibt es zahlreiche Pilgerorte. Neben den Ausstellungshäusern bekannter Marken faszinieren die Privatsammlungen - darunter zwei Neueröffnungen.

Herkunft: express24 | Weiterlesen ⮕

WESERKURIER: Kulturgut auf Rädern: 17 wichtige Automuseen DeutschlandsFür Fans historischer Karossen und Vehikel gibt es zahlreiche Pilgerorte. Neben den Ausstellungshäusern bekannter Marken faszinieren die Privatsammlungen - ...

Herkunft: weserkurier | Weiterlesen ⮕

SZAKTUELL: Kulturgut auf Rädern: 17 wichtige Automuseen DeutschlandsFür Fans historischer Karossen und Vehikel gibt es zahlreiche Pilgerorte. Neben den Ausstellungshäusern bekannter Marken faszinieren die Privatsammlungen - darunter zwei Neueröffnungen.

Herkunft: szaktuell | Weiterlesen ⮕

FOCUSONLINE: Mehr als nur Altmetall: Kulturgut auf Rädern: 17 wichtige Automuseen DeutschlandsFür Fans historischer Karossen und Vehikel gibt es zahlreiche Pilgerorte. Neben den Ausstellungshäusern bekannter Marken faszinieren die Privatsammlungen - darunter zwei Neueröffnungen.

Herkunft: focusonline | Weiterlesen ⮕

SPEEDWEEKMAG: Schumi: Wieder auf 2 RädernMichael Schumacher hat am Dienstag auf dem Sachsenring mit einer KTM und einer Honda trainiert.

Herkunft: SpeedweekMag | Weiterlesen ⮕

BILD: Deutschlands Metropolen verlieren international an EinflussDas geht aus dem „Global Cities Report“ der Unternehmensberatung Kearney hervor. Demnach verlieren Deutschlands wichtigste Metropolen international an Einfluss, die Experten hinter der Studie warnen gar vor einem „Abwärtstrend“!, Frankfurt und München unter den Top 30 Metropolen weltweit vertreten war, sind es 2023 mit Abwärtsbewegungen nur noch Berlin auf Platz 16 (Vorjahr: Platz 14) und Sobald die Tage kürzer und dunkler werden, schaltet der deutsche Energie-Sektor auf Kohle. ► Noch dramatischer: Berlin hat ganze neun Plätze verloren und liegt nun auf Platz 21 (Vorjahr: Platz 12).

Herkunft: BILD | Weiterlesen ⮕