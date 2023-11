Kulturgut auf Rädern: 17 wichtige Automuseen Deutschlands

Die Kollektion ist nur der neueste Zuwachs unter Deutschlands Automuseen. Auf 7500 Quadratmeter Fläche stehen über 150 Exponate zur Schau, das älteste stammt von 1886. Traumwagen, Kleinwagen, Rennautos und Prototypen geben einen guten Überblick über die Entwicklung der Technik.

Wo: Museumsstraße 1, 35716 Dietzhölztal-Ewersbach; Öffnungszeiten: Mittwoch bis Sonntag; Eintritt: 19 Euro, Sonderausstellung 9,50 Euro, Kombiticket 25 Euro; Infos: 80 Jahre Automobilgeschichte: Sport- und Rennwagen der deutschen Nachkriegszeit und ihre Piloten sind der Fokus, ebenso die dahinter stehenden Konstrukteure.

Wo: Tiedexer Tor 3, 37574 Einbeck; Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag; Eintritt: 18 Euro, ermäßigt 15 Euro, Kinder unter sechs Jahren frei; Infos: Rund 200 Opel-Fahrzeuge und Exponate von 1946 bis in die 1990er-Jahre zählen zur Ausstellung - bald präsentiert auf 6500 Quadratmetern Fläche.

Wo: Adolf-Kolping-Straße 2, 54470 Bernkastel-Kues; Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag; Eintritt: 15 Euro, 8 Euro ermäßigt, Kinder unter sechs Jahren frei; Infos:Von der Motorkutsche über Autos der 1920er Jahre bis zu Klassikern der 1950er und 1980er Jahre, auch hier stehen Meilensteine der deutschen Automobilgeschichte versammelt.

Wo: Neuenbürger Straße 1, 76359 Marxzell; Öffnungszeiten: täglich; Eintritt: 6 Euro, 5 Euro ermäßigt, Kinder unter sechs Jahren frei; Infos:

