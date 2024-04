Kulinarisches Highlight beim Festival in Würzburg

Das idyllische Festival in den Weinbergen Würzburg s geht vom 11. Juli bis 29. Juli in die nächste Runde. Neben angesagten Pop-Acts dürfen sich Gäste in diesem Jahr auch auf ein ganz besonderes kulinarisches Programm freuen. "Wenn zwei Local Heroes zusammenkommen, dann kann es nur gut werden", so steht es auf der Homepage des Festival s.

Neben den üblichen Essensständen und Food-Trucks wird in diesem Jahr Sterne- und TV-Koch Alexander Herrmann mit seinem Team aus dem Nürnberger Restaurant Imperial das Festival kulinarisch begleiten und ein "ebenso weltoffenes wie heimatverbundenes Menü" anbieten. Sechs Gänge fasst das Abendmenü, immer wieder mischen sich internationale Einflüsse mit regionalen Zutaten, so stehen beispielsweise ein geflämmtes Lachsforellenfilet "Tataki Style" mit Yuzu Vin Blanc, krossen Gewürzmandeln und Wasabi-Spinat oder ein gegrilltes Rinderfilet mit BBQ-Glasur, geröstetem Salatherz, Gemüse-Relish und Ofenkartoffel auf der Kart

