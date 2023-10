Kühlung für die Höhe von Mexiko dominiert die Upgrades der Teams

Fast alle Teams setzen in Mexiko rein auf neue Teile für eine bessere Kühlung, um auf die Höhe von 2.200 Meter zu reagieren - Keine Performance-Teile im Gepäck(Motorsport-Total.com) - Wenn die Formel 1 nach Mexiko kommt, dann stehen die Kühlanforderungen an das hoch gelegene Rennen ganz oben auf der Prioritätenliste der Teams. Das Autodromo Hermanos Rodriguez in der mexikanischen Hauptstadt liegt auf einer Höhe von 2.

Das bedeutet, dass fast alle Teams neue Teile eingeführt haben, die ausschließlich für die extremsten Kühlungslösungen im Kalender ausgelegt sind, wobei kein Team rein leistungsbezogene Teile nach Mexiko mitbringt.

Geht man die Liste durch, dann sieht man, dass Red Bull seine nach vorne gerichteten Kühlluftschlitze auf der rechten Seite des Seitenkastens vergrößert hat.Ferrari hat ebenfalls eine Motorabdeckung mit größeren Lüftungsschlitzen mitgebracht, hat diese aber interessanterweise zunächst nicht eingesetzt. headtopics.com

Das Team hat sich entschieden, die Kühlanforderungen mit der bestehenden Motorabdeckung zu erfüllen, weil man am Wochenende heißere Temperaturen erwartet hatte, als jetzt vorhergesagt sind. Sollte die vorhandene Motorabdeckung dennoch nicht ausreichen, könnte das Team die neue Abdeckung mit größeren Kühlschlitzen noch montieren.

Alpine hat eine Lösung mit größeren Kühlschlitzen verwendet, die sie bereits im Freien Training in Katar als Test für dieses Wochenende ausprobiert haben. Außerdem wurde der Kühlauslass am Heck des Autos vergrößert.McLaren änderte die Geometrie der Motorabdeckung ebenfalls, um mehr Luft durch die Kühler zu leiten, und führt einen größeren vorderen Bremskanal ein, um die Bremstemperaturen unter Kontrolle zu halten. headtopics.com

AlphaTauri und Haas warten mit ähnlichen Updates wie McLaren auf, wobei Haas mit auffälligen, extrem großen Kühlluftschlitzen am Seitenkasten aufkreuzte.Williams hat eine neu gestaltete Motorabdeckung mit einem größeren zentralen Auslass, ähnlich wie bei Alpine. Außerdem wurden neue Kühllamellen als extremere Option mitgebracht, sollte man sie noch brauchen.

Autodromo Hermanos Rodriguez: F1: Grand Prix von Mexiko (Mexiko-Stadt) 2023Die schönsten Fotos zur Formel 1 beim Mexiko-Grand-Prix 2023 auf dem Autodromo Hermanos Rodriguez in der Bildergalerie! Weiterlesen ⮕

Alarm in Mexiko: Formel-1-Technik im roten Bereich​Im Autódromo Hermanos Rodríguez von Mexiko-Stadt werden die üblichen Vorgehensweisen in Sachen Aerodynamik und Kühlung über den Haufen geworden – wegen der dünnen Luft auf 2240 Metern über Meer. Weiterlesen ⮕

