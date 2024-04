KTM-Pilot Miguel Oliveira will noch viele Rennen gewinnen

Nur ein Sieg in neun Rennen. Das reicht KTM-Pilot Miguel Oliveira nicht. «Wir werden alles tun, um 2018 noch viele Rennen zu gewinnen.» Oliveira ist WM-Zweiter, 7 Punkte hinter Bagnaia.Der Red-Bull-KTM-Ajo-Fahrer Miguel Oliveira, der in der Moto2-Gesamtwertung Zweiter ist, blickt auf die erste Hälfte der Saison zurück. Der Portugiese macht weiter Fortschritte in seiner insgesant dritten Saison in der Moto2-Weltmeisterschaft.

Mit 141 Punkten ist der Red-Bull-KTM-Ajo-Fahrer Zweiter in der Gesamtwertung. Er hat bisher in diesem Jahr einen Sieg in Mugello geholt und insgesamt fünf Podiumsplätze in neun Rennen erzielt. Während die Rennserie in einer kurzen Sommerpause ist, spricht Oliveira über die erste Hälfte von 2018 und seine Pläne für die Ferien.Ich glaube, dass die erste Hälfte der Saison sehr positiv wa

