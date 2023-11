KTM: Erfolgreicher Kampf um Aerodynamik-Privileg

«Für uns wäre das schlicht unmöglich. Andere Hersteller beschäftigen sich seit zehn Jahren mit dem Aerodynamikpaket und vor allem mit der Verkleidung», gibt der KTM-Motorsport-Direktor zu bedenken. «Wenn wir einmal irgendwo zwei Millimeter draufpacken und danach wieder zurück zum Ursprung gehen, wären wir schon über der erlaubten Anzahl an Änderungen.

Dem KTM-Anliegen wurde prompt auch in der Grand Prix Commission stattgegeben. «Erfreulich ist, dass uns andere Hersteller und sogar Ducati diese Updates zugestehen, obwohl wir seinerzeit in der MSMA gegen die Winglets gestimmt haben», zollt Beirer auch in Richtung seines Ducati-Pendants Gigi Dall'Igna Respekt.

Übrigens: Aprilia verweigerte in der MSMA gegenüber Angstgegner KTM die Zustimmung zur Aufweichung der Aero-Regel, was aber nichts an der Mehrheit änderte. Mit der Zustimmung von Dorna und der IRTA war Beirers Mission erfüllt.​Der Ausschluss von Lewis Hamilton (Mercedes) und Charles Leclerc (Ferrari) nach dem USA-GP hat viel Unmut erzeugt. Die FIA hatte keine andere Wahl als die Disqualifikation, aber es muss sich etwas ändern.

