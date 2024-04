KSV gewinnt klar gegen dezimierte Nürnberger

Der FCN-Mittelfeldspieler Joseph Hungbo sah nach zwei rüden Fouls bereits in der zwölften Minute die Gelb-Rote Karte . Die KSV war gegen die dezimierten Nürnberg er klar überlegen und gewann mit 4:0. Mit diesem Sieg holte die KSV ihren neunten Auswärtssieg und sicherte sich sieben Punkte. Sollte Fortuna Düsseldorf am Sonntag gegen Eintracht Braunschweig gewinnen und wieder am HSV vorbeiziehen, wären es immerhin noch sechs Punkte.

Das nächste Spiel der Holstein Kiel ist ein Nordduell am kommenden Sonnabend um 13 Uhr

KSV Nürnberg Fußball Sieg Gelb-Rote Karte

