Kryptowährungen: Von der Schattenwelt zur erfolgreichsten Anlageklasse

Seit Jahren muss die Kryptoszene mit dem Stigma einer Schattenwelt leben: Kryptowährungen werden vor allem von der etablierten Finanzindustrie als nerdiges Experiment ohne Wert hingestellt.

Niemand Geringeres als die Chefin der Europäischen Zentralbank, Christine Largarde, kritisiert Kryptowährungen seit Jahren – unlängst erst vergangene Woche: "Wie Sie sehen können, habe ich eine sehr geringe Meinung von Kryptos", erklärte die EZB-Präsidentin und führte das Beispiel ihres 30-jährigen Sohnes an, der mit Kryptowährungen "fast alles Geld verloren, das er investiert hat." 60 Prozent sollen die Kursverluste betragen haben.Allein, es ist wie so oft an der Börse – der Kaufzeitpunkt und die Geduld sind entscheidend. 2023 nämlich zählen Bitcoin & Co. zu der erfolgreichsten Anlageklasse. Keine Frage: Kryptowährungen sind extrem volatil und spekulativ, doch die möglichen Kurszuwächse umso höhe





heiseonline » / 🏆 11. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Finanzexpertin verrät, wie Unternehmen US-Sanktionen umgehen: So funktioniert die Schattenwelt von Offshore-FiIntransparenz und Steuerdumping sind Markenzeichen von globalen Finanzzentren. Warum westliche Regierungen davon profitieren, erklärt die Politik-Ökonomin Andrea Binder.

Herkunft: berlinerzeitung - 🏆 10. / 74 Weiterlesen »

Die Zukunft von Kryptowährungen: Diskussion über den rasanten Aufstieg und die Skepsis© Foto: pixabay.com - sergeitokmakovDie weltgrößte Kryptowährung ist kürzlich 15 Jahre alt geworden. Krypto-Experte Philip Sandner vom Frankfurt School Blockchain Center diskutiert bei wO-TV den rasanten

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 88. / 53 Weiterlesen »

Krypto News: Diese 3 Kryptowährungen könnten laut Experten die Rallye von Solana (SOL) übertrumpfenDie Bullen übernehmen wieder den Kryptomarkt. Die Tage, an denen die Kurse der größten Coins nach Marktkapitalisierung um 70 - 90 % eingebrochen sind, geraten langsam wieder in Vergessenheit und es sieht

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 88. / 53 Weiterlesen »

Immediate Profit: Eine Revolution im automatisierten Handel von Kryptowährungen und Devisen?Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - In der Welt des Finanzhandels hat die Technologie immer schon eine entscheidende Rolle gespielt, doch mit dem Aufkommen von Plattformen wie Immediate Profit befinden

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 88. / 53 Weiterlesen »

Sondengänger finden bei Denklingen Schatz aus dem Jahre 62 vor ChristusEin Team von Archäologen und Sondengängern hat südlich von Denklingen einen Schatz von 36 Silbermünzen entdeckt.

Herkunft: AZ_Augsburg - 🏆 14. / 69 Weiterlesen »

Video: Bitcoin, Ethereum und Co.: Was ist eine Kryptowährung ?Kryptowährungen sind digital erzeugte Geldeinheiten. Anders als staatliche Währungen wie Euro oder Dollar werden Kryptowährungen nicht von einer Notenbank herausgegeben. Die Verwahrung von ihnen wird nicht von Banken übernommen, sondern sie werden von Computern kryptografisch erstellt. („Krypto“ ist griechisch und bedeutet verborgen, d. h.

Herkunft: rponline - 🏆 8. / 75 Weiterlesen »