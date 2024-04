Kryptowährungen beflügeln Aktienkurse von Cleanspark, Marathon Digital, MicroStrategy und Riot Platforms

Neben"Künstliche Intelligenz" zählen Kryptowährungen zu den Top-Themen in den zurückliegenden Wochen an den Börsen. Der Start der ersten Bitcoin -ETFs beflügelte den Kurs der Kryptowährung und schob die Notierung zeitweise über 70.000 US-Dollar . Von dieser Entwicklung profitierten zuletzt auch die Aktienkurse von Cleanspark , Marathon Digital , MicroStrategy und Riot Platforms .

Maraton Digital zählt zu den größten Bitcoin-Minern der Welt."Die durchschnittlichen Kosten für das Mining eines einzelnen Bitcoin liegen bei etwa 20.000 US-Dollar," erklärte kürzlich der Konzernchef Fried Thiel gegenüber Bloomberg. Nach dem Halving werden die Kosten somit auf rund 40.000 US-Dollar pro Bitcoin steigen.

Der Bitcoin-Miner Riot Platforms erhöhte 2023 die Hashrate um 12,4 EH/s. Dies spiegelte sich in einer 19 Prozent höheren Bitcoin-Produktion wider. Für das laufende Jahr rechnet der Konzern mit einem Anstieg der Hashrate von 31,5 EH/s auf 40,8 EH/s. Dafür wird stark in den Ausbau der eigenen Kapazitäten und die Übernahme kleinerer Bitcoin-Miner investiert. Gleichwohl schrieb Riot Platforms 2023 rote Zahlen.

Kryptowährungen Bitcoin Etfs Aktienkurse Cleanspark Marathon Digital Microstrategy Riot Platforms

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



FN_Nachrichten / 🏆 88. in DE

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

DEL: Eisbären-Verteidiger Müller: Der Marathon-Mann im Marathon-MatchWas für eine Spannung, was für ein Kraftakt! Berlin siegt im drittlängsten DEL-Spiel mit 4:3 in der Overtime in Straubing.

Herkunft: SPORTBILD - 🏆 90. / 51 Weiterlesen »

Secure Digital Ultra Capacity: Western Digital kündigt die erste SDUC-Speicherkarte mit 4 TB anDer Speicherkartenstandard SDXC reicht bis zu einer Speicherkapazität von 2 TB. Bei Western Digital reicht dies bald nicht mehr.

Herkunft: ComputerBase - 🏆 27. / 67 Weiterlesen »

Morgan Stanley warnt: Zinsanstieg bedroht Aktienkurse!Morgan Stanley warnt: Zinsanstieg bedroht Aktienkurse!

Herkunft: InvestingDE - 🏆 77. / 55 Weiterlesen »

Aktien New York Ausblick: Anstieg der Anleiherenditen bremst AktienkurseNEW YORK (dpa-AFX) - Die Hängepartie auf hohem Niveau am US-Aktienmarkt dürfte sich in der neuen Woche fortsetzen. Bremsend wirkt der Renditeanstieg am Anleihenmarkt, die Verzinsung zehnjähriger US-Staatspapiere

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 88. / 53 Weiterlesen »

Aktien New York Ausblick: Anstieg der Renditen bremst AktienkurseNEW YORK (dpa-AFX) - Die Hängepartie auf hohem Niveau am US-Aktienmarkt dürfte sich in der neuen Woche fortsetzen. Bremsend wirkt der Renditeanstieg am Anleihenmarkt, die Verzinsung zehnjähriger US-Staatspapiere

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 88. / 53 Weiterlesen »

WDH/Aktien New York Ausblick: Anstieg der Anleiherenditen bremst Aktienkurse(Überschrift präzisiert) NEW YORK (dpa-AFX) - Die Hängepartie auf hohem Niveau am US-Aktienmarkt dürfte sich in der neuen Woche fortsetzen. Bremsend wirkt der Renditeanstieg am Anleihenmarkt, die Verzinsung

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 88. / 53 Weiterlesen »