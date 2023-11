Kronprinz Haakon spricht über Trennung von Mette-Marit

Ein Kronprinz und zukünftiger König – und eine alleinerziehende Mutter mit einem bewegten Vorleben? Das konnte doch nicht gut gehen. Was bis heute jedoch niemand wusste: Wegen eben dieser Bedenken hatte sich das Paar vor der Verlobung für einige Zeit getrennt. Der Kopf sollte über das Herz triumphieren

. Aber am Ende siegte – wie wir inzwischen alle wissen – dann doch die Liebe! Wie schwierig die Situation damals war, berichtet Haakon nun selbst in einer Biografie, die am Donnerstag in Norwegen erschienen ist. In diesem Buch spricht er zum ersten Mal über die Trennung von Mette-Marit, von der bisher niemand etwas wusste. „Wir hatten viele und intensive Gespräche. Wir lachten viel zusammen, und wir konnten absolut ehrlich zueinander sein. Es ging mir fantastisch, wenn ich mit Mette zusammen war. Wir trafen uns öfters und konnten das auch geheim halten. Nur einige, wenige Freunde waren eingeweiht. Sie hatte ja ein kleines Kind, und es war deshalb wirklich nicht gegeben, dass wir ein festes Paar werden könnten.

:

RTL_COM: Kronprinz Haakon verrät: Mette-Marit und er trennten sich vor der HochzeitVerliebt wie am ersten Tag

Herkunft: RTL_com | Weiterlesen »

FN_NACHRİCHTEN: Kronprinz Haakon von Norwegen über seine Frau Mette-Marit: 'Ich denke, wir sind ein gutes Team'Osnabrück (ots) - Kronprinz Haakon von Norwegen über seine Frau Mette-Marit: 'Ich denke, wir sind ein gutes Team'Norwegischer Thronfolger: Königliche Kinder seien wahrscheinlich 'wie die meisten anderen

Herkunft: FN_Nachrichten | Weiterlesen »

STERNDE: Kronprinz Haakon von Norwegen: Er und Mette-Marit sind ein 'ein gutes Team'Norwegens Kronprinz Haakon ist beruflich viel unterwegs. Seine Frau Mette-Marit begleitet ihn fast immer - ein großes Privileg für ihn.

Herkunft: sternde | Weiterlesen »

GALA: Kronprinz Haakon von Norwegen: Schöne Worte für seine Frau Mette-MaritNorwegens Kronprinz Haakon ist beruflich viel unterwegs. Seine Frau Mette-Marit begleitet ihn fast immer - ein großes Privileg für ihn.

Herkunft: gala | Weiterlesen »

BRİGİTTEONLİNE: Kronprinz Haakon von Norwegen: Er schwärmt von der Teamarbeit mit seiner Ehefra Mette-MaritNorwegens Kronprinz Haakon ist beruflich viel unterwegs. Seine Frau Mette-Marit begleitet ihn fast immer - ein großes Privileg für ihn.

Herkunft: brigitteonline | Weiterlesen »

GALA: Prinzessin Mette-Marit + Prinz Haakon: Heimliche Trennung enthülltPrinzessin Mette-Marit und Prinz Haakon lernten sich 1999 kennen und lieben, doch nach ersten Schmetterlingen im Bauch trennte sich das Traumpaar still un...

Herkunft: gala | Weiterlesen »