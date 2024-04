Kritik an Plänen für neue Behörde mit 5.000 Stellen

Der Reutlinger General-Anzeiger kritisiert die Pläne für eine neue Behörde mit 5.000 Stellen. Dies würde zu dauerhaften Kosten und einer weiteren Ausweitung der Bürokratie führen. Familienministerin Paus begründet die Notwendigkeit der Behörde mit einer 'Bringschuld' des Staates.

Der Zugang zu staatlichen Leistungen solle vereinfacht und digitalisiert werden, jedoch sei eine solche Behörde nicht die richtige Lösung.

