Kritik an Israel nach Tötung internationaler Helfer in Gaza

Nach der Tötung internationaler Helfer in Gaza wächst die Kritik an Israel . Ärzte ohne Grenzen macht deutlich: 'Wir akzeptieren das Narrativ der bedauerlichen Zwischenfälle nicht.' Nach dem Tod von sieben Mitarbeitern einer Hilfsorganisation im Gaza streifen wächst international die Kritik an Israel . Elmar Theveßen und Michael Bewerunge berichten.

Nach dem Angriff auf Mitarbeiter von 'World Central Kitchen' (WCK) haben internationale Hilfsorganisationen scharfe Kritik an Israels Kriegsführung im Gazastreifen geäußert. Der Generalsekretär von Ärzte ohne Grenzen International, Christopher Lockyear, sagte am Donnerstag in einer Online-Konferenz: Lockyear von Ärzte ohne Grenzen zeigte kein Verständnis für die Erklärungen der israelischen Regierung. Der israelische Generalstabschef, Herzi Halevi, hatte nach dem Vorfall von einem 'schweren Fehler' des Militärs gesprochen und sein Bedauern dafür ausgedrückt

